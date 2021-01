Allerta meteo in Campania fino al 7 gennaio: attesi vento e forti temporali

L’allerta meteo in Campania è stata prorogata fino al prossimo 7 gennaio. Attesi ancora temporali e venti

Il maltempo in Campania continua a preoccupare. La Protezione Civile ha infatti deciso di prorogare l’allerta meteo fino alle ore 9 di giovedì 7 gennaio. Stando alle indicazioni, pare ci saranno ancora forti temporali e raffiche di vento, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Raccomandata la massima attenzione, soprattutto nelle zone più a rischio. Potrebbe anche esserci infatti – fa sapere la Protezione Civile – il rischio di possibili frane o caduta massi dove ci saranno le piogge più forti. “Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci localmente intensi” si legge nel comunicato ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Crisi di governo, Renzi: “Stavolta non ce n’è per nessuno”

Allerta meteo prorogata in Campania: la situazione

È ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha deciso di prorogarla fino alle 9 del prossimo giovedì 7 gennaio. Il maltempo continua a colpire la regione, con forti piogge e raffiche di vento localmente intense. Per le prossime 48 ore, chiesta ai cittadini la massima attenzione soprattutto nelle zone maggiormente a rischio. “Si teme mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte, nonché forti venti e possibili temporali” fa sapere la Protezione Civile: “Previsti anche fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Potrebbe esserci tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Nuovo Decreto, 7 ed 8 gennaio in zona gialla: festivi arancioni. Le regole

Paura anche per possibili cadute di rami ed alberi, che addirittura potrebbero mettere a rischio la normale circolazione e costituire un’allerta seria per automobilisti e pedoni della Campania. La situazione dovrebbe andare avanti per altre 48 ore, fino al prossimo 7 gennaio.