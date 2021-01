Allenamento in casa, le migliori app di fitness per iOS ed Android

Con le palestre chiuse, uno strumento utile per rimettersi in forma dopo le feste sono le app fitness per l’allenamento in casa

L’Epifania tutte le feste porta via. Domani 6 gennaio diremo ufficialmente dire addio al Natale, al Capodanno, ai cenoni in famiglia, ai dolci e allo spumante. Bisogna tornare alla routine di tutti i giorni, con un occhio alla bilancia. Si sa, quando si è in vacanza si tende ad aumentare di peso e l’anno nuovo rappresenta il periodo migliore per rimettersi in forma.

Con le palestre ancora chiuse a causa dell’emergenza Covid, uno strumento fondamentale diventano le app di fitness disponibili su iOS ed Android. Ce ne sono alcune che offrono gratuitamente esercizi di ogni tipo e schede vere e proprie, che nel giro di poche settimane possono migliorare la forma fisica. Andiamo a vedere quali sono le migliori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> IPTV, multe fino a 25mila euro per gli abbonati: quanti utenti rischiano

Allenamento in casa, quali sono le migliori app

Per l’allenamento in casa, ci sono diverse app di fitness che potrebbero fare al caso vostro. La prima si chiama “Keep, il trainer a domicilio“. Appena scaricata, dovrete rispondere ad alcune domande come: l’obiettivo da seguire, quanto ci si muove, i dati personali, esperienze lavorative e così via. Dopo pochi minuti, l’app provvederà a pianificare l’attività fisica con oltre 400 esercizi disponibili.

C’è poi “Sworkit: Personal Trainter” che, a differenza della prima, vi obbligherà a passare alla versione Premium dopo un numero limitato di allenamenti. Anche in questo caso vi verranno poste alcune domande, dopo le quali avrete accesso ad oltre 200 esercizi ad hoc. Grazie all’interval training, inoltre, gli esercizi verranno scelti a random e non farete sempre gli stessi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, leggere ed inviare messaggi senza risultare online: la guida

Infine c’è Virtuoso, molto interessante perché permette di guadagnare allenandosi. Nello specifico, con gli esercizi si ottengono crediti e si possono vincere prodotti come bilance, corsi di yoga, misuratori di pressione, massaggi e così via.