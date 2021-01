Vaccino Covid, Ue: “Larga distribuzione di massa prevista ad aprile”

Vaccino Covid, in conferenza stampa il portavoce dell’Ue ha dichiarato che ci sarà una larga distribuzione ad aprile

Il vaccino anti Covid è finalmente realtà, ma è già polemica sul numero di dosi distribuite. Pfizer ha lanciato l’allarme: le sue dosi potrebbero non bastare per l’immunità di massa. Per questo motivo, si aspetta l’ok alla commercializzazione anche dei farmaci di Moderna e AstraZeneca.

Intervenuto in conferenza stampa sul tema, il portavoce della Commissione europea Eric Mamer ha fatto il punto sul vaccino anti Covid e sulla sua distribuzione. “La campagna vaccinale è appena iniziata, siamo ancora agli albori” le sue parole: “Una larga distribuzione di dosi è prevista per il mese di aprile. Per adesso i programmi stanno venendo rispettati, avevamo detto che la campagna sarebbe partita entro fine anno e così è stato“.

Vaccino Covid, Ue: “Firmati contratti per 2 miliardi di dosi”

Per la distribuzione del vaccino anti Covid in Europa, il portavoce della commissione Ue Eric Mamer non si è detto preoccupato. Intervenuto nella conferenza stampa quotidiana, ha fatto il punto sulla situazione. “Abbiamo firmato contratti per 2 miliardi di dosi prima di partire con la campagna di distribuzione del vaccino. Il problema non è relativo agli accordi, ma alle capacità di distribuzione del farmaco” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Questa è una difficoltà, che però stiamo affrontando tutti“.

Nelle prossime settimane, la speranza è che anche i candidati di Moderna e AstraZeneca ricevano l’ok da parte dell’Ema. In questo modo, sarà possibile distribuire dosi più massicce a tutti gli Stati membri.