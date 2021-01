Trapani, tragico incidente: morta 27enne, gravissimi i due figli piccoli

Trapani, tragico incidente stradale alle porte del capoluogo: morta una mamma 27enne, gravissimi i due figli piccoli in macchina con lei

Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Trapani. A perdere la vita una 27enne, V.D.M., ma nello scontro sono anche rimasti feriti in maniera gravissima secondo le prime informazioni anche i suoi due figli piccoli.

L’auto era guidata da una ragazza di 21 anni, amica della vittima. Vicino ad una rotatoria, per cause tutte da accertare, la giovane avrebbe perso il controllo dell’auto finendo per schiantarsi contro un camion che arrivava dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stata la sua passeggera che è morta sul colpo.

Con loro viaggiavano anche i due figli della donna deceduta, di 3 e 2 anni. Uno dei due piccoli nell’impatto sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed entrambi sono stati trasferiti con urgenza a Palermo e non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni. Toccherà alla Polizia Municipale di Marsala, la prima ad intervenire sul posto, cercare di accertare le cause tra le quali potrebbe anche esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Trapani, è il secondo incidente mortale in strada nel giro di due giorni: domenica deceduto un 16enne



Quello di oggi è il secondo incidente mortale in soli due giorni in provincia di Trapani. Il 3 gennaio infatti un ragazzo di 16 anni era morto a Mazara del Vallo. Flavio F. è deceduto per un incidente avvenuto a bordo della sua moto nella notte, ben oltre il coprifuoco che comportava anche il divieto di circolazione.

Viaggiava con un suo coetaneo che era anche suo cugino e si è scontrato con un auto, una Fiat 500. Il giocatore della vettura, un 29enne, che ha detto di essere in giro perché stava tornano a casa dopo il lavoro). Lo scooter si è scontrato con la parte anteriore dell’auto facendo decollare i due ragazzi.

Flavio, che il prossimo febbraio avrebbe compiuto 17 anni, è deceduto sul colpo.Solo ferite non gravi invece per il cugino mentre l’autista dell’auto è rimasto illeso e ha chiamato subito i soccorsi. Anche in questo caso decisivi saranno i rilievi delle Forze dell’ordine.