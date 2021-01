Terremoto Croazia, altra forte scossa di magnitudo 4.7: i dettagli

Altra forte scossa di terremoto in Croazia, dove la terra è tornata a tremare stamattina. Andiamo a vedere tutti i dettagli del nuovo sisma.

Continua a tremare la Croazia, con una nuova scossa di terremoto che ha colpito il paese. La scossa è la prima potente dell’anno nuovo, ma già al termine del 2020 abbiamo visto il paese balcanico essere colpito da numerosi sismi. Il più potente si è verificato lo scorso 29 dicembre, quando stando ai sismografi, il terremoto raggiunse l’intensità 6.4 della Scala Richter.

Questa mattina una nuova scossa di terremoto ha colpito la Croazia, raggiungendo il magnitudo 4.7 della Scala Richter e svegliando il paese che adesso teme nuove scosse più potenti. Andiamo quindi a vedere se il sisma ha provocato feriti o danni agli edifici.

Terremoto Croazia, ancora una forte scossa di terremoto: trema il paese

Al momento non giungono ancora notizie sui possibili danni provocati dal sisma che ha colpito il paese croato. La Croazia, infatti, fa parte di una di quelle placche ancora attivissime e che rischiano di provocare tanti potenti terremoti in un solo giorno. Come detto il sisma di questa mattina ha raggiunto l’intensità 4.7 della Scala Richter.

A fornire tutti i dettagli sul terremoto in Croazia, come sempre, ci ha pensato l’INGV (Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia). Stando ai dati forniti dall’Insituto, infatti, il terremo avrebbe colpito stamattina alle ore 07:59, con l’epicentro individuato vicino Petrinja, luogo della forte scossa del 29 dicembre.

Inoltre l’INGV ha individuato anche le coordinate geografiche del terremoto, con 45.45 latitudine e 16.3 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Fortuntamente al momeno non è stato riportato alcun ferito nè danni agli edifici, ma seguiranno sicuramente degli aggiornamenti.