Renzi: “Governo? Ora c’è Conte. Mario Draghi straordinario”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è tornato a parlare di una possibile crisi al governo: “A Palazzo Chigi un premier alla volta, ora c’è Conte”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato delle voci riguardanti una possibile crisi di governo in vista a causa dei disaccordi con Conte ed una fetta di maggioranza. “A Palazzo Chigi c’è un premier alla volta – spiega al Tg5 – e si chiama Conte”.

LEGGI ANCHE—> Speranza: “Valutiamo zona rossa in tutta Italia prossimo fine settimana”

Renzi: “L’Europa ci dà un sacco di soldi, dobbiamo spenderli bene”

Lo stesso ha speso parole anche per Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, che le voci inquadrano come possibile successore di Conte al governo. “Ha detto di far debito, ma quello buono, che servirà ai giovani per il futuro”. Renzi, invece, accusa il governo di “aver messo più soldi per il cashback in un anno che per i giovani e l’occupazione nei prossimi sei anni. Siamo di fronte al piano del Recovery che pensa al futuro”.

LEGGI ANCHE—> Governo, Renzi si riavvicina a Conte: le urne sono più lontane

“Vaccino? E’ il momento di dare risposte concrete ai cittadini, anche su economia e scuola. Nei palazzi romani si deve smettere di chiacchierare e dare più soldi per la sanità. Dobbiamo utilizzare il Mes. L’Europa ci dà molti soldi, dobbiamo spenderli bene”.