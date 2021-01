Misure anti Covid, nuove restrizioni in arrivo: cosa cambia

Dopo il periodo natalizio, sono in arrivo nuove misure anti Covid. Ecco cosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni

Il decreto Natale ha i giorni contati, ma è già tempo di pensare a nuove misure anti Covid. I numeri sono ancora troppo alti per pensare ad allentamenti, e in questi giorni i vertici del Governo stanno decidendo cosa ne sarà del Paese a partire dai prossimi giorni.

Fino al 6 gennaio, tutta Italia tornerà nuovamente in zona rossa. I due giorni successivi saranno di zona gialla, prima del nuovo weekend (9-10 gennaio) in zona arancione. Dalla nuova settimana, poi, spazio al sistema a zone suddiviso per regioni in base all’indice Rt. Questa è al momento l’ipotesi più accreditata, ma ancora nulla è stato messo nero su bianco.

Misure anti Covid, le ipotesi del Governo

Intervenuto a Mattino 5, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato delle misure anti Covid che potrebbero essere adottate dopo il decreto Natale. “Si sta lavorando proprio in queste ore all’ordinanza che metterà nero su bianco la tabella di marcia per i prossimi giorni” le sue parole: “Ci saranno probabilmente parametri più restrittivi da seguire per stabilire il colore delle Regioni, così da limitare la diffusione del Covid“.

“La prossima settimana rappresenterà un momento molto importante, in quanto è possibile che ci sarà un aumento dei contagi legati al periodo delle festività che si è appena concluso” ha poi continuato Sileri: “Nonostante le misure che abbiamo adottato col decreto Natale, il rischio di esposizione è stato maggiore rispetto alle settimane precedenti“.