Malore per Roberto Maroni, ricoverato in ospedale: le sue condizioni. L’ex presidente della Regione Lombardia è stato trasportato al nosocomio di Varese

L’ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha accusato un malore poco fa all’interno della sua abitazione a Lozza (vicino Varese). A causa del mancamento ha sbattuto la testa a terra ferendosi lievemente. Per sicurezza è stato trasportato immediatamente in ospedale a Varese per svolgere tutti gli accertamenti del caso. In questo momento si trova sotto osservazione nel nosocomio lombardo, dove dovrebbe trascorrere la nottata.

Al momento i medici stanno cercando di approfondire quali siano effettivamente le sue condizioni e a cosa sia dovuto il problema che lo ha portato ad accasciarsi a terra.

Malore per Roberto Maroni, ricoverato in ospedale: è sotto osservazione a Varese

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Maroni è vigile ed è stato trattenuto in osservazione all’ospedale di Circolo di Varese per tutti gli esami del caso.

La vita politica di Maroni è attualmente incentrata nel consiglio comunale di Varese, con la volontà di candidarsi a sindaco del centro lombardo nel 2021.

Nelle scorse ore Matteo Salvini ha scritto un messaggio privato al collega Roberto Maroni, per accertarsi delle sue condizioni. Come fanno sapere dalla Lega, il segretario “si sta tenendo aggiornato sulla salute dell’ex ministro al quale augura una pronta guarigione”.

