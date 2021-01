Laura Torrisi si sottopone a un intervento: ecco quanto ammesso in queste ore dalla splendida attrice catanese.

E’ bellissima e famosa soprattutto per essere l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni, ma Laura Torrisi si è fatta valere in questi anni anche come attrice. La splendida catanese, però, porta avanti da anni una sua personalissima battaglia e proprio in queste ore ha deciso di uscire allo scoperto. Ecco infatti quanto ammesso dalla 41enne catanese sulla propria pagina Instagram: “Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te” Marty ❤️. Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai, sia durante l’intervento, sia dopo“.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elettra Lamborghini si mostra tutta tutta nel primo scatto dell’anno – FOTO

Laura Torrisi esce allo scoperto e racconta la sua battaglia

La Torrisi, poi continua: “Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo 🤪🥂 Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! 🌟🌈

Torno presto, Laura ❤️“.