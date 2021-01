Imane Fadil, Gip respinge archiviazione e chiede nuove indagini

Imane Fadil, il Gip ha respinto la richiesta di archiviazione accogliendo le istanze del legale della famiglie e chiedendo nuove indagini per far luce sul caso.

Nuove indagini per far luce su una morte che per il momento, resta ancora molto poco chiara su tantissimi aspetti. Questa la richiesta del Gip Alessandra Cecchelli che ha accolto la richiesta presentata dai legali della famiglia di Imane Fadil, modella marocchina e una delle testimoni più importanti del caso Ruby, morta il 1 Marzo del 2019 dopo essere stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Humanitas di Milano. In sintesi, il Gip ha stabilito che che vi sono abbastanza elementi per indagare ancora, e valutare se possa esistere un nesso tra il suo decesso e la condotta tenuta nei suoi confronti dal personale sanitario.

Imane Fadil, Gip: indagare anche su condotta sanitari

Viene così’ respinta la precedente richiesta di archiviazione e dato credito alla tesi di Mirko Mazzali, avvocato della famiglia. Nel provvedimento infatti, il giudice spiega come la “tardiva disponibilità del risultato dell’analisi istologica della biopsia osteomidollare, oltre che un’errata interpretazione delle risultanze diagnostiche acquisite in itinere dai sanitari curanti, una mancata esecuzione della necessaria terapia immunosoppressiva e una ingiustificata esecuzione di procedure di plasma exchange”.

Per questi motivi secondo il Gip, le conclusioni a cui era arrivato il procuratore aggiunto Tiziano Scala e dal Pubblico Ministero Luca Gagglio non risultano sufficienti ad accogliere la richiesta di archiviazione.