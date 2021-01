Il Grande Fratello Vip, dopo la notte di Capodanno, torna alla normalità o quasi. Notevoli colpi di scena e verità verranno a galla nella puntata di oggi.

La prima parte della puntata verrà sicuramente dedicata alla Love Story della casa. Quella che ha visto come protagonisti, tra le lenzuola e non, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Prima di entrare nella casa l’italo-persiana aveva promesso a se stessa che non si sarebbe ritrovata nella stessa situazione della sua prima partecipazione al reality show. Ossia quando si innamorò perdutamente di Francesco Monte. Purtroppo al cuor non si comanda e tra il caldo delle lenzuola l’influencer si è abbandonata tra le braccia di Pierpaolo Petrelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid, Robbie Williams vittima di un tranello: “Non ha niente a che fare con me”

GF Vip, le anticipazioni di oggi: che colpo per Giulia Salemi

Questa sera, durante la puntata di lunedì 4 gennaio 2021, ci sarà l’eliminazione di uno tra Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito e Giacomo Urtis. Uno di loro dovrà abbandonare il gioco e, dopo la storia d’amore nata nella casa il pubblico, e in modo particolare Pierpaolo Petrelli, spera di non vedere uscire l’italo-persiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessandra Amoroso e Emma Marrone, la loro prima volta: fan in delirio

Il Grande Fratello Vip però non è fatto solo di amore ed eliminazioni, ma anche di incomprensioni e litigi. Dayane Mello anche in questa settimana ha continuato ad avere discussioni con Stefania Orlando. Tra le due non è mai scattata l’amicizia e i battibecchi sono stati davvero numerosi e molto accesi.