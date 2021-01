Gf Vip, Elisabetta Gregoraci spiazza i fan: la decisione a sorpresa

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ha annunciato la sua decisione sul reality lasciando tutti i suoi fan molto delusi. Vediamo nel dettaglio cos’è successo

Colpo di scena al Grande Fratello Vip.

I telespettatori aspettavano infatti con ansia la prossima puntata in cui sarebbe stata ospite l’ex concorrente Elisabetta Gregoraci, che aveva deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia per trascorrere le vacanze di Natale insieme al figlio, Ma perché tutti attendevano con impazienza il suo ritorno nel programma di Alfonso Signorini? Semplice, la donna durante la sua permanenza nel reality aveva coltivato una “simpatia” per l’ex velino Pierpaolo Pretelli, che negli ultimi giorni ha iniziato una love story con un’altra concorrente della casa, Giulia Salemi.

Gf Vip, la Gregoraci spiega il motivo della sua scelta

E tutti adesso, aspettavano i commenti in diretta della Gregoraci incalzata dalle domande di Signorini. Invece la donna ha deciso di andare a Dubai, dove ha raggiunto l’ex marito Flavio Briatore, per stare vicina al figlio, come dimostrano le tante storie su Instagram in sua compagnia che ha pubblicato di recente. Insomma, l’ex showgirl non smette di far parlare di sé nemmeno adesso che è uscita dalla casa del Grande Fratello, e oltretutto negli ultimi giorni, sono spuntati diversi articoli di Gossip che parlano di sue presunte relazioni, passate e presenti.

Tra queste spicca quella con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Una storia di cui in realtà si parlava anche anni fa, e che i due diretti interessati non hanno mai confermato.