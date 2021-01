Fedez, l’annuncio in diretta su Twitch: è rottura definitiva

In diretta nell’ultima live di Twitch, Fedez ha annunciato la rottura definitiva che ha sconvolto i fan del cantante

Fedez ha un canale sulla piattaforma di streaming Twitch che conta 297.282 followers. A cadenza non regolare, il rapper parla con i suoi fan tramite la piattaforma che gli consente di interagire con i suoi followers per raccontargli qualsiasi cosa per un tempo indeterminato. Twitch ha preso molto più piede negli ultimi tempi, specialmente perché si è costretti a stare in casa ed a passare il tempo in qualche modo.

Sulla piattaforma di streaming si possono trovare qualsiasi tipo contenuti, nonostante sia originariamente dedicato ai gamers che vogliono mostrarsi mentre giocano ai migliori videogiochi. Col tempo Twitch è stato invaso da persone comuni e non che ‘stremmano’ (questo è il termine utilizzato dagli esperti per indicare le live, ndr) qualsiasi cosa: qualcuno gioca, qualcuno dorme, qualcuno chiacchiera, altri mangiano e basta.

Fedez, le dichiarazioni sulla rottura: è definitiva

In diretta insieme a Chiara Ferragni, nell’ultima puntata de “La tana del boomerone”, Fedez ha parlato di una rottura con la linea di intimo Intimissimi. Una collaborazione che andava avanti da tempo, infatti il cantante indossa in ogni foto l’intimo di quel brand. Tuttavia, il rapper milanese ha affermato che il brand ha deciso di stracciare il rinnovo del contratto per un motivo che ha suscitato l’ilarità di molti.

“Mi odiano per una foto che ho postato. Avevo delle mutande di Lupin su cui avevo messo una didascalia mettendo tra parentesi la ‘e’ ed usciva fuori la parola LuPENE”. L’ironia di Fedez questa volta non è stata colta.