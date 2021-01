Uno dei giochi storici e più amati di quelli giocabili tramite Facebook dice addio all’app dopo 11 anni in cui ha allietato il tempo libero di milioni di utenti

Comparso nel 2009, dopo 11 anni, il popolare gioco di Facebook, Farmville, ha smesso di funzionare. Nel corso di questo tempo è stato uno dei giochi più amati e giocati sull’app di Mark Zuckerberg. Il motivo riguarda lo stop alla distribuzione di Flash Player ai vari browser.

Farmville, comunque, non è stato l’unico gioco a subire tale sorte. Moltissimi altri, sia sui social che nel web, hanno chiuso i battenti per lo stesso motivo. Zynga, produttore del gioco, aveva annunciato la decisione qualche mese fa con una comunicazione ufficiale.

Dallo scorso novembre la software house aveva stoppato gli acquisti interni all’app rimuovendo il sistema di pagamento.

Farmville, lanciato nel lontano 2009, ha riscosso fin da subito molto successo. I milioni di utenti si sono trasformati in un importante profitto per il produttore. Il gioco di simulazione consisteva nel permettere agli utenti di darsi all’agricoltura ed all’allevamento di bestiame.

Come spiegato da Wikipedia, l’app “ha raggiunto 13.400.000 utilizzatori giornalieri, un totale di 82,7 milioni di utenti attivi al mese e 29,321 milioni di fan”.

Nel 2010 è stato il videogioco più giocato su Facebook. Zynga, per chi non lo sapesse, è il creatore di altri giochi come CandyCrush e ZyngaPoker.