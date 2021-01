Elezioni Usa, Trump choc: “Trovami dei voti per vincere in Georgia”

Delle intercettazioni choc del Whashington Post avrebbe rivelato una richiesta particolare di Donald Trump, sulle ultime elezioni in Usa.

Mancano pochissimi giorni al cambio di presidenza degli Usa, che avverrà il prossimo 21 gennaio, e Donald Trump ancora prova a ribaltare l’esito delle elezioni. L’azione di Trump è inedita per la storia della politica americana, infatti da un mese il tycoon parla di brogli elettorali, senza avere alcuna prova in suo carico. Proprio per questo motivo il 45esimo presidente americano si starebbe attrezzando per dare valore alla sua tesi.

In un incredibile audio riportato alla luce dal Washington Post, il tycoon parlando con il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, avrebbe affermato: “Trovami dei voti per farmi vincere in Georgia“. A pubblicare la sconcertante intercettazione ci ha pensato proprio il giornale di Jeff Bezos, che ha riportato integralmente la telefonata di quasi un’ora. Il Washington Post ha riportato le richieste e le minacce di Trump al segretario, con il tycoon che rischia di dare un calcio alla controversa democrazia americana.

Elezioni Usa, intercettazioni Trump: il tycoon minaccia Raffensperger

L’intercettazione integrale dura circa un’ora, con il Washington Post che ha deciso di ritagliare la parte fondamentale della chiamata tra Trump e Raffensperger. Il tycoon infatti non riesce a capacitarsi di aver perso in Georgia affermando di aver vinto per centinaia di migliaia di voti. Al Segretario dell Georgia, Trump avrebbe riportato una richiesta particolare, affermando: “Voglio che tu trovi 11.780 voti, uno in più di quelli che abbiamo. Perché abbiamo vinto“.

Inoltre nella conversazione, Trump si rivolge a Raffensberger e al suo consigliere Ryan Germany presentando i rischi del non trovare i brogli elettorali da lui annunciati. Inoltre, a più riprese, Trump durante la telefonata è apparso confuso e stanco. Sono diverse le date sbagliate dal tycoon ed inoltre Trump continua ad insistere sul voto concesso ad alcune persone decedute.

Il Washington Post, e gran parte del paese americano, considera il comportamento di Donald Trump come deplorevole. Il professore della Ohio State University, Edward B. Foley, ha giudicato la condotta come deplorevole a livello morale, aggiungendo: “Stava già facendo scattare l’allarme. Se prima eravamo a livello 12, in una scala da 1 a 10, ora siamo a 15“.