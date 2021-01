È morta Tanya Roberts, attrice di 007 e Charlie’s Angel: aveva 65 anni

È morta all’età di 65 anni Tanya Roberts, attrice americana diventata famoso per aver intepretato il ruolo di bond girl nello 007 accanto a Roger Moore.

Il mondo di Hollywood si ritrovare a fare i conti con un lutto molto importante. Si è spenta infatti all’età di 65 anni Tanya Roberts, attrice americana divenuta molto famosa per essere stata una delle Bond Girl nel film di 007, e per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta stagione delle celebre serie tv Charlie’s Angels.

I media americani hanno riportato che l’attrice, nella giornata del 24 Dicembre, si è sentita male mentre portava a passeggio i suoi cani. A quel punto è stata ricoverata d’urgenza al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

È morta Tanya Roberts, il suo ultimo post su Instagram

Per il momento non si conosce ancora la causa del suo decesso che non è stata resa pubblica, anche se diversi giornali americani sostengono che non ci sia alcun legame con il coronavirus.

La donna era nata in quartiere di New York nel 1955, e prima di esordire nel mondo cinema, si era già affermata come modella. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto all’età di 20 anni con il film Un’ombra nel buio.

Il suo ultimo post su Instagram era stato pubblicato domenica. In questi la donna faceva i suoi auguri per l’anno nuovo con un’immagine presa dal film di james Bond in cui interpretava il ruolo si Stacey Sutton.