Covid, Germania verso proroga lockdown: limitazioni fino al 31/01

Continua a preoccupare l’emergenza Covid in Germania. Si va verso la proroga del lockdown fino al 31 gennaio

Stando a quanto riferiscono i media tedeschi, la Germania è pronta a prolungare il lockdown attualmente in vigore fino al prossimo 31 gennaio. Una decisione raggiunta di comune accordo dal governo federale e dai 16 Land. L’obiettivo è chiaro: cercare di contenere la curva epidemiologica il più possibile, in attesa che i vaccini inizino a fare il loro effetto.

La Bild spiega come la decisione definitiva verrà presa nella giornata di domani dalla cancelliera Angela Merkel e dai 16 primi ministri, ma la linea da seguire sembra ormai decisa. Soprattutto Sassonia, Baviera e Turingia hanno spinto per un’estensione fino al 31 gennaio, in quanto sono le zone nelle quali si sta registrando il numero più alto di positivi.

Covid, Germania verso nuovo lockdown: salgono i consensi della Merkel

La Germania si trova in un regime di lockdown dal 16 dicembre scorso. Scuole, bar, ristoranti e molti negozi chiusi a causa dell’emergenza Covid, per tentare di rallentare la curva epidemiologica e contenere il numero dei nuovi casi giornalieri. Stando a quanto riportano diversi media tedeschi, l’ordinanza dovrebbe essere prorogata fino al 31 gennaio prossimo. Decisione presa di comune accordo dal governo federale e che trova il consenso della cancelliera Angela Merkel, la cui fiducia da parte dei cittadini sale di giorno in giorno.

Secondo un sondaggio effettuato da Rtl e Ntv, infatti, il 75% dei tedeschi esprime la propria fiducia per la Merkel. Davanti a lei il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, ma solo di un punto percentuale. Cala a picco invece quella nei confronti dell’Unione europea, giunta ora al 38%.