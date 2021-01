Carta di credito e bancomat, i siti sconsigliati per rischio truffe

È difficile fidarsi del web al giorno d’oggi, alcuni siti sono meno sicuri di altri ed è giusto sapere come difendere la propria carta di credito o bancomat

Gli acquisti online sono diventato pane quotidiano specialmente nel 2020 dove la popolazione mondiale è stata costretta a stare in casa. Non tutti sono esperti della miglior offerta, del miglior sito, ma soprattutto di non inciampare in grosse truffe. Se ne conoscono a migliaia, alcune più evidenti di altre, ma l’allerta deve essere sempre massima.

Purtroppo, le truffe sul web sono l’altro lato di una medaglia d’oro che ci permette di fare cose straordinarie. Dietro ogni cosa bella si nasconde un’insidia ed il web ne nasconde più di una in cui è molto facile cadere se non si fa attenzione.

Attenzione a carte di credito e bancomat: quali sono i siti sconsigliati su cui inserire dati

Cominciamo con un fattore fondamentale: Jeff Bezos, con tutti i miliardi di dollari che ha come patrimonio, non permetterebbe mai a nessuno di poter fare imbrogli sulla propria piattaforma. Amazon è il sito di e-shopping più sicuro al mondo, ma non solo: ha un servizio clienti sempre efficiente e pronto ad aiutare in caso di difficoltà con il rivenditore. Anche Ebay occupa una buona posizione in classifica, nonostante a volte possa capitare l’errore, essere truffati è quasi impossibile, molto più che nel passato.

C’è un posto del web che in pochi conoscono ed al quale un numero ristretto di persone hanno accesso: il dark web. È da lì che provengono la gran parte delle truffe del web perché, chi ci risiede, è interessato al possesso di BitCoin. Qualora riusciste ad avere accesso al dark web e non siete così esperti, evitate dati personali, anche nome e cognome, potrebbe essere fatale per le vostre casse.