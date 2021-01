Calciomercato Milan, due acquisti dal Torino per gennaio

Calciomercato Milan | Maldini e Massara hanno in mente di completare un doppio colpo dal Torino a gennaio: i dettagli

Il Torino si sta rilanciando in campionato dopo aver abbandonato il 4-3-1-2 in favore del 3-5-2. Il nuovo modulo è andato a scapito di Nkoulou e Meité, meno fondamentali nel nuovo assetto rispetto ad altri come Izzo e Singo che stanno dimostrando il loro valore.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sarebbe pronto a rinforzarsi a gennaio proprio con Nkoulou e Meité. I granata dal canto proprio stimano Rade Krunic e in virtù di ciò si potrebbe imbastire uno scambio con conguaglio a favore del club piemontese.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, si pensa al post Chiellini: arriva dal Barça

Calciomercato Milan, pericolo Donnarumma: sirene da PSG e Chelsea

La telenovela del rinnovo di Donnarumma con il Milan si arricchisce di un nuovo capitolo. Non è un mistero che, complice anche l’influenza dell’agente Mino Raiola, ci siano difficoltà tra le parti per raggiungere un accordo. La decisione della dirigenza rossonera di non rinnovare, poi, il fratello Antonio ha peggiorato la situazione.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, Eriksen in uscita: in pole un argentino per sostituirlo

Nelle ultime ore, pare che sul calciatore siano piombati Chelsea e Paris Saint-Germain. I due club avrebbero messo sul piatto ingaggi superiori ai 10 milioni di euro. Questa situazione potrebbe ulteriormente costringere il Milan a salutare il proprio gioiello a parametro zero e guardare al suo erede. Nel mirino Musso dell’Udinese ed Andrada del Boca.