Calciomercato Juventus, mega scambio dalla Premier: sacrificato un big

Lavora sul calciomercato la Juventus, pronta ad imbastire un grande scambio con un top team europeo. Nella trattativa anche un big dei bianconeri.

E’ già tempo di calciomercato invernale e se c’è una squadra in Italia pronta ad intervenire, quella è la Juventus. La vittoria convincente contro l’Udinese ha riportato i bianconeri al quinto posto in calssifica, dal Milan capolista che però dista di dieci putni. C’è tanto terreno da recuperare e per permettere tutto ciò non solo serviranno colpi chirurgici durante il calciomercato, ma ci sarà anche bisogno di una Juve sempre convincente sul tereno di gioco, come vista a Parma o nel match di domenica sera contro l’Udinese.

Intanto però la dirigenza juventina pensa anche al futuro. Se non dovesse arrivare nemmeno lo scudetto ci sarabbe una seria ipotesi di rifondazione, con alcuni dei big che potrebbero andare via. Non è nemmeno escluso però, che potrebbero esserci degli scambi interessanti con alcuni top team europei. L’ultima bomba di mercato, infatti, vedrebbe lavorare la Juventus in un mega scambio con un top team europeo. Nell’operazione potrebbe essere sacrificato un big, andiamo a scoprire chi è.

Calciomercato Juventus, dalla Premier arriva la bomba: scambio con il Liverpool

La vera bomba di mercato arriva quindi dall’Inghilterra, con la Juventus che potrebbe imbastire lo scambio che fa infiammare il calciomercato. I dirigenti bianconeri, ad oggi, sono interessati a portare in squadra un altro top player di calibro europeo, sedendosi al tavolo delle trattative con il Liverpool. Il nome più ambito, infatti, è quello di Mohamed Salah, l’uomo che ha rivoluzionato la storia recente del club inglese.

L’operazione imbastita dalla Juventus dovrebbe essere uno scambio più un conguaglio. Infatti al momento il costo di 110 milioni per il cartellino del calciatore è a dir poco proibitivo. Sul piatto così la Juventus potrebbe mettere il cartellino di Paulo Dybala, finito oramai ai margini del progetto tecnico di Pirlo. La verà novità, però, sarebbe l’inserimento di Cristiano Ronaldo nella trattativa, pronto a lasciare i bianconeri a fine stagione. Vedremo se Paratici riuscirà a regalare il grande colpo ai tifosi o se virerà un giocatore di prospettiva.