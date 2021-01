Calciomercato Juventus, si pensa al post Chiellini: arriva dal Barça

Calciomercato Juventus, un difensore dal Barça potrebbe arrivare già a gennaio: si pensa al post Giorgio Chiellini

Da qualche ora è iniziato ufficialmente il calciomercato di gennaio, ed è tempo di pensare alle migliori trattative per rinforzare la rosa a propria disposizione. Lo sanno bene i dirigenti delle varie squadre, che già da qualche settimana stanno provando a piazzare colpi di qualità a costi non troppo eccessivi.

La Juventus è una di queste, con Paratici e Nedved che vogliono regalare al tecnico Andrea Pirlo le giuste pedine da aggiungere allo scacchiere tattico per dare la carica alle milanesi. Oltre al ruolo di attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, uno degli altri obiettivi è il difensore per il post Chiellini. Un nome nuovo arriva dalla Spagna, e più precisamente dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, piace Umtiti del Barça

Samuel Umtiti è il nome caldo per la Juventus. Già in questa sessione di calciomercato, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per portare in Italia il perfetto giocatore per il post Chiellini. Il francese non sta trovando spazio in Spagna e – complici gli infortuni – ha collezionato solamente 2 gettoni quest’anno. Trasferirsi alla corte di Andrea Pirlo rappresenterebbe per lui un occasione di rilancio a livello internazionale, con la possibilità di giocarsi la Champions League al fianco di Cristiano Ronaldo.

C’è però da battere la forte concorrenza del Nizza, che accoglierebbe volentieri il difensore francese. Prima di trasferirsi al Barcellona, Umtiti ha giocato per ben 6 stagioni all’Olympique Lione. Tornerebbe quindi in Ligue 1, un campionato che conosce molto bene ma che forse metterebbe la parola fine sulla possibilità di rilanciarsi a livello internazionale.