Belen Rodriguez, la rivelazione: “Lo faccio ogni 4 anni”

Belen Rodriguez ha risposto a un fan su Instagram che sosteneva che cambiasse compagno ogni due anni. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Belen Rodriguez è una mangiauomini?

Andando a rileggere tutto il gossip che l’ha riguardata in questi anni, sembrerebbe proprio di si. E spesso ai paparazzi basta soltanto anche una foto scattata di nascosto in compagnia di un amico per dare adito a qualunque tipo di pettegolezzi. Ma è davvero così? La showgirl argentina cambia fidanzato ogni due mesi come a volte sostengono i suoi stessi follower? A rispondere a questa domanda è stata la stessa donna replicando a un suo seguace su Instagram.

Belen Rodriguez: “Cambio compagno ogni quattro anni”

È nato tutto da un commento della Rodriguez a una fotografia del suo attuale compagno, Antonino Spinalbese: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco….”. A quel punto un follower le ha fatto notare che in fondo era una donna fortunata che, cambiando compagno ogni due anni, si ritrova sempre a riscoprire la magia dell’innamoramento. Puntuale e laconica per certi versi, è arrivata la replica dell showgirl che si è semplicemente limitati a rispondergli “ogni quattro”.

Ed effettivamente è vero, andando a scorrere le love story della Rodriguez si può facilmente notare come le sue relazioni siano sempre durate all’incirca quattro anni. Insomma, è la stessa matematica a dimostrarci che tutto sommato l’etichetta di mangiauomini forse la Rodrguez non la merita.