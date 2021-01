Attenzione a cozze, capesante e ostriche: sono molto pericolose per la nostra salute. A rivelarlo è uno studio della University of York

Chi non ama i frutti di mare, magari cucinati insieme alla pasta o in un gustoso secondo piatto. Cozze, ostriche, capesante, sono tra le specialità di scoglio più rinomate, consumate in quasi ogni parte del mondo all’interno di diversi piatti. Ora però c’è un problema legato alla salute. A farlo emergere sono stati un gruppo di studiosi della University of York.

Questi molluschi infatti, secondo i ricercatori, hanno un pericoloso primato. Sono tra i frutti di mare con la più elevata concentrazione di microplastiche. Nello specifico gli scienziati della Hull York Medical School e della University of Hull, hanno lanciato l’allarme dovuto alla condizione di inquinamento dei nostri mari.

Lo studio, pubblicato il mese scorso su Environmental Health Perspectives, ha preso in esame un periodo compreso tra il 2014 e il 2020.

Cozze, capesante e ostriche possono essere molto pericolose per la nostra salute. I frutti di mare in questione infatti contengono un’alta percentuale di microplastiche. Nello specifico le concentrazioni sono comprese fra 0 e 10.5 per grammo.

Purtroppo queste sostanze cancerogene sono presenti nell’ambiente marino più di quanto possiamo immaginare, contaminando anche altri elementi. Ad esempio al secondo posto della classifica troviamo i crostacei, con 0.1-8.6 microplastiche per grammo. Infine i comuni pesci, con 0-2.9 microplastiche per grammo.

Le parti del globo che accusano maggiori problemi sono Cina, Australia, Canada, Giappone e USA. In questi Paesi il rischio di consumare prodotti contaminati è infatti ancora più alto. Soprattutto l’Asia ha una percentuale davvero elevata e secondo gli scienziati sarebbe meglio evitare di consumare frutti di mare da quelle parti.

Le microplastiche sono delle piccolissime particelle che derivano dai tessuti sintetici con cui ad esempio si producono i vestiti e le bottiglie.

Ancora non è chiaro quali siano gli effetti sul corpo umano, ma di certo sono parecchio negativi.