Alessandra Amoroso e Emma Marrone, la loro prima volta: fan in delirio

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone per la prima volta canteranno insieme e lo faranno sul palco dell’Ariston.

Sono due delle artiste più amate e ascoltate dagli italiani. Non hanno mai duettato e per la prima volta lo faranno al Festival di Sanremo 2021. Il brano inedito si chiama Pezzo di Cuore e Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ne hanno parlato in esclusiva a un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

Le due cantanti hanno svelato come sia nato “Pezzo di cuore”. Emma Marrone ha detto che era a Milano per i provini di X Factor e che nel tempo libero ha lavorato in studio con Dario Faini per questa canzone. Più ci lavorava sopra e più gli dava l’impressione che il testo fosse una conversazione tra due persone. Così la fece ascoltare ad Emma Marrone, la quale ha detto: “Mi ha detto: “Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte e io quest’altra”, poi ha chiuso la chiamata”.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, per la prima volta insieme

Pezzo di cuore sarà il brano inedito che Emma Marrone e Alessandra Amoroso canteranno insieme al Festival di Sanremo 2021. Il palco dell’Ariston ha visto già gareggiare le due artiste: Emma ha preso parte all’evento due volte e Amoroso, che è salita più volte come ospite, nel 2012 duettò proprio l’amica “Non è l’inferno”; il brano vinse quell’edizione del Festival.

Uscite entrambe vittoriose dal talent show di Maria De Filippi, le due cantanti erano state disegnate come rivali negli anni passati, ma la loro amicizia è stata sempre la stessa e i fan si aspettano che questo loro amore li porti a uscire vincitrici dal Festival di Sanremo.