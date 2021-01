Zaniolo, decisione clamorosa dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alla sua vita privata: da oggi chiude tutto e se ne va

Nicolò Zaniolo ha detto basta. Troppo violente le pressioni e le polemiche dagli ultimi giorni, da quando ha dovuto ammettere in pubblico che la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, aspetta un figlio da lui. Solo la prima pagina di una storia che stava ingrossando e allora meglio dare un taglio a tutti i profili social e far abbassare l’attenzione mediatica.

Una decisione probabilmente meditata con la famiglia, che gli è sempre stata vicina nel bene e nel male. Non è un caso che il post nel quale Zaniolo comunica la sua fuga dai social sia arrivato dal profilo Instagram della mamma, Francesca Costa. Lei ancora sabato lo aveva difeso pubblicamente dai microfoni di ‘Radio Radio’ chiarendo diversi particolari della storia. Lei oggi ospita il suo sfogo che sarà anche l’ultimo almeno per un po’.

Nicolò Zaniolo nella bufera, l’unico modo è chiamarsi fuori. Un sacrificio non da poco per uno come lui che specialmente su Instagram ha costruito parte della sua fortuna ma dato anche vita a spunti polemici. L’ultimo giusto a Capodanno, con un video a petto nudo mentre ballava insieme alla mamma nella sua nuova casa al Torrino, quartiere bene della Capitale.

Zaniolo stacca la spina con i social, in ballo c’è anche il suo rinnovo con la Roma

Sulla decisione di Zaniolo però ha sicuramente pesato anche il suo futuro calcistico che è argomento non da poco. Se da una parte la scorsa estate il centrocampista giallorosso ha affidato la sua immagine per due anni all’agenzia fondata da Fedez, c’è un contratto con la Roma da rinnovare prima di guardarsi eventualmente in giuro.

Ma come ha spiegato oggi il ‘Corriere dello Sport’ il suo attuale club per il momento ha deciso di congelare ogni decisione e di rinviarla ai prossimo mesi. Da una parte, meglio far calmare un po’ le acque. Dall’altra ci sono cifre e tempo ancora da discutere con il suol procuratore, Claudio Vigorelli. Tutto vogliono che Nicolò torni a concentrarsi esclusivamente sul campo, anche per staccare il biglietto in vista dei prossimi Europei. Il suo privato rimarrà tale da oggi.