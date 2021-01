Vittorio Cecchi Gori ha un nuova fiamma, è un’attrice e ha 32 anni: ecco la clamorosa indiscrezione che sta circolando in queste ore.

Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fiamma. Lo riferisce proprio in queste ore ‘Libero’, secondo cui l’amico e medico, Antonio De Luca, avrebbe proprio ammesso di aver trascorso il Capodanno in compagnia dell’imprenditore, ex politico e produttore cinematografico di 78 anni e della sua metà. Si tratterebbe di un’attrice cubana di appena 32 anni, di nome Barbara.

Vittorio Cecchi Gori ha un nuova fiamma: ecco di chi si tratta

Nuovo amore, dunque, per Vittorio Cecchi Gori che già in passato si era reso protagonista di love story con donne più giovani di lui. La fortunata potrebbe addirittura prendere parte al prossimo film del produttore fiorentino, un remake de ‘Il Sorpasso‘.

Seguiremo con grande interesse questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nel corso delle prossime settimane, ma una cosa appare certa: Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fiamma.