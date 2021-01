Valanga killer in Val Senales, nessuno scampo per una coppia di scialpinisti: lui era un avvocato molto conosciuto in Alto Adige

Ancora una volta la Val Senales, nella zona di Maso Corto, e ancora una volta una valanga killer. Oggi è costata la vita a due scialpinisti esperti, il noto avvocato Michael Gruener (65 anni) e sua moglie., la 52enne Monika Gamper. Gruener per 23 anni, fino allo scorso giugno, era stato anche presidente Raiffeisen Landesbank, importante istituto bancario locale, lasciando poi il comando a Hans Peter Felder.

A causa delle forti precipitazioni e del vento nei giorni scorsi le autorità locali della Provincia Autonoma di Bolzano avevano diramato l’allerta frane e valanghe. Ma Gruener, originario proprio della Val Senales, conosceva bene quelle montagne e tutti lo descrivono anche come un abile scialpinista.

Però la massa di neve staccata all’improvviso sopra Maso Corto, ha investito lui e la moglie sopra l’abitato di Certosa. Un testimone ha lanciato subito l’allarme e sono partiti i soccorsi, ma la nebbia in quota ha complicato ulteriormente le operazioni di ricerca da parte degli elicotteri.

Val Senales, inutili i soccorsi per i due scialpinisti. Allarme anche sulle montagne del Piemonte



Alle operazioni di soccorso hanno partecipato carabinieri, soccorso alpino ed elisoccorso Pelikan. Ma quando i due sono stati raggiunti, l’uomo era già morto mente la donna presentava ancora segni di vita. Nonostante i soccorsi sul posto però è deceduta.

L’ultima tragedia nella stessa zona era accaduta il 28 dicembre 2019 quando una donna di 35 anni, sua figlia e un’altra bambina (entrambe di 7 anni) tutte tedesche, erano morte. Anche in quel caso erano state travolte da una valanga con un fronte 150 metri mentre sciavano sul tratto che conduce ad un rifugio ella zona di Maso Corto.

Le forti nevicate e le piogge stanno mettendo a dura prova in realtà tutta l’Italia e anche per l’Epifania la situazione non sembra poter migliorare. In Piemonte sono caduti anche fino a 90 cm di neve, forte rischio valanghe. Il pericolo è di grado 4 su una scala che arriva a 5. E il il maltempo insisterà nei prossimi giorni, con possibili nevicate, tra domani sera e martedì, anche in pianura.