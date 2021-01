Riapertura scuole, presidi: “No agli scaglionamenti, vanno limitati”

Il prossimo 7 gennaio è fissata la riapertura delle scuole, ma i dubbi sono tantissimi. L’Associazione Nazionale Presidi dice no agli scaglionamenti

Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni è inevitabilmente la riapertura delle scuole. Fissata per il 7 gennaio prossimo, porta con sé una serie di dubbi ed incertezze ancora da risolvere. C’è chi è a favore del ritorno tra i banchi degli studenti, chi opterebbe per la didattica a distanza e chi per gli scaglionamenti.

A tal proposito, è intervenuto il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli. “Il 7 gennaio si avvicina sempre di più, e porta con sé il ritorno a scuola degli studenti delle scuole superiori. Stiamo assistendo però ancora a numerose polemiche tra Regioni e Governo sull’acconsentire o meno a tale ripresa“ le sue parole: “Bisogna basarsi sulle evidente scientifiche del Cts. Noi dicamo sì al rientro tra i banchi, ma solo se non ci sono rischi per la salute di studenti e personale“.

Riapertura scuole, presidi: “Evitiamo scaglionamenti”

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli si è detto abbastanza sicuro: sì alla riapertura delle scuole, ma solo se le evidenze scientifiche mostrano come non ci siano rischi per studenti e personale sanitario. “Bisogna fare un ragionamento di questo tipo, mettendo da parte le inutili polemiche tra Regioni e Governo” le sue parole.

“La frequenza va ripristinata, ma non devono esserci delle turnazioni dannose per l’organizzazione di vita e studio degli studenti” ha poi proseguito il presidente Antonello Giannelli: “A mio avviso, l’ampiezza degli scaglionamenti va limitata al massimo“.