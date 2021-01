Positiva dopo vaccino, Locatelli spiega: “Protetti solo con seconda dose”

Una dottoressa dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva sei giorni dopo la somministrazione del vaccino. Il medico Franco Locatelli precisa: “Immuni solo dopo seconda dose”

Una dottoressa dell’ospedale Umberto I di Siracusa, vaccinata sei giorni fa a Palermo, è risultata positiva al Covid-19 e ieri è stata ricoverate. A confermarlo l’Asl provinciale.

Niente panico, però, spiega il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che precisa: “Si è completamente immuni solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid-19”.

E’ specificato anche negli articoli scientifici, i quali riportano i risultati degli studi clinici, che la risposta immunitaria all’inizio non è totale. “Questo è uno dei motivi – spiega Locatelli – per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”.

Parla la dottoressa positiva al Covid-19 dopo il vaccino: “Lo rifarei”

A parlare pubblicamente è proprio la dottoressa risultata positiva sei giorni dopo il vaccino. “Sono risultata positiva ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che è l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia”.

Poi continua: “Se non l’avessi fatto, magari avrei subito un danno irreversibile dal virus. Prima del vaccino avevo fatto più di un tampone, ma probabilmente il virus era in incubazione”, afferma la dott.ssa Antonella Franco. Ora, come da prassi, è scattato il monitoraggio anche dei contatti più stretti anche per capire la viralità del coronavirus.