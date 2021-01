PlayStation Plus, disponibili quattro giochi gratis: come riscattarli subito

Ancora per qualche ora, dal PlayStation Plus sarà possibile riscattare quattro giochi in maniera gratuita: ecco come fare

Gli appassionati PlayStation di tutto il mondo sanno bene quanto il colosso giapponese pensi ai propri utenti e proponga di volta in volta offerte uniche ed esclusive. Per tutti gli abbonati al servizio Plus, sono da sempre disponibili alcuni giochi gratis per un certo periodo di tempo, che poi vengono aggiornati.

Il prossimo 5 gennaio, verranno annunciati ufficialmente i primi giochi scaricabili gratuitamente del 2021. Nello specifico, si tratterà di Shadow of the Tom Raider e Greedfall per PS4, Maneater per PS5. Intanto, però, ci sono i giochi gratuiti di dicembre 2020 che sono ancora disponibili, e lo saranno per qualche ora. Ecco come riscattarli subito.

PlayStation Plus, come riscattare quattro giochi gratis

Se siete abbonati al servizio Plus di PlayStation e non avete ancora riscattato i quattro giochi gratis di dicembre, fate bene ad affrettarvi. Avrete infatti ancora qualche ora di tempo, prima che Sony aggiorni la lista dei titoli gratuiti del mese e rimuova quelli attualmente disponibili. Nello specifico, stiamo parlando di Just Cause 4 e Rocket Arena per Ps4, Worms Rumble sia per PS4 che per PS5 e Bugsnax esclusivamente per la console next gen. Per scaricarli tutti, dovete semplicemente aprire il PlayStation Store e cercarli a mano, o in alternativa andare nella sezione dedicata al Plus.

Se non siete al momento muniti della console e non potete avviarla, c’è anche il metodo alternativo per riscattare uno o più titoli disponibili gratis. Vi basterà infatti cliccare su questo link e aprire il sito web del PlayStation Store. Dopo aver effettuato l’accesso col vostro account, vi basterà aggiungere alla raccolta i videogiochi del mese.