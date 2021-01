Meteo, ancora maltempo sulla penisola: lunedì arriva un nuovo vortice

Non si arresta il maltempo sulla penisola, con il meteo che presenterà ancora una volta piogge e precipitazioni su tutto il paese: cosa succede.

Non c’è sosta per il maltempo sull’Italia, con il meteo che continuerà a presentare un quadro segnato da piogge, cieli coperti e neve anche a bassa quota. Così anche il nuovo anno è iniziato all’insegna del freddo, con l’Italia che è caduta in una vasta aria depressionaria che sta portando fenomeni in ogni angolo del paese. Inoltre questa situazione di maltempo, dovrebbe spingersi fino all’Epifania, quando finalmente potremo avere un clima più disteso.

Infatti anche durante la giornata di lunedì 4 gennaio, il freddo la farà da protagonista. Il vortice polare porterà la neve fino ai 200/300 metri in alcune regioni come il Piemonte e la Liguria. Sul resto dell’Italia non andrà meglio, infatti laddove non ci sarà la possibilità di nevicate, comunque ci saranno le piogge, con tempo che risulterà instabile soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sulla penisola durante questa domenica.

Meteo, l’Italia nella morsa del maltempo: piogge da Nord a Sud

Anche durante questa giornata di domenica avremo il maltempo che caratterizzerà tutto il meteo sull’Italia. Infatti piogge e precipitazioni caratterizzeranno anche le prossime ore e con molte probabilità anche la prossima settimana il quadro sarà lo stesso. Il vortice ciclonico, infatti, coprirà l’Italia ancora per un pò almeno fino all’Epifania. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora qualche pioggia al mattino, dove si aggiungerà anche la neve a bassa quota, con fiocchi anche a partire dai 200/300 metri. Inoltre i fiocchi di neve colpiranno anche le città del Piemonte e sulla Liguria. Altrove invece troveremo solamente piogge, pronte a colpire durante tutto l’arco della giornata. Le temperature rimarranno stabili, con massime dai 5 ai 9 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo rovesci e temporali specialmente tra l’Umbria e le regioni tirreniche di Toscana e Lazio. In serata, i fenomeni arriveranno a colpire anche alcune regioni Adriatiche come Marche e Abruzzo. La neve, invece, scenderà a partire dagli 800 metri sulla catena degli Appennini. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che andranno dai 6 agli 11 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora piogge e maltempo su gran parte del settore. Infatti già dal mattino le piogge colpiranno le regioni tirreniche come Campania e Calabria. Poi con l’evolversi della giornata, le precipitazioni andranno a colpire anche il versante ionico e la Sicilia. Le temperature rimarranno stabili anche qui, con massime che oscilleranno dai 9 ai 14 gradi.