Martina (PD) a iNews24: “Crisi di governo, non escludo un rimpasto”

Maurizio Martina, deputato ed ex segretario Pd dopo Renzi, auspica una soluzione all’imminente crisi tra il premier Conte e la componente di Italia Viva: “Non possiamo più tentennare, il rilancio è un nuovo patto di governo”. Smentita invece l’indiscrezione che vorrebbe il ministro dem, Dario Franceschini, prossimo a subentrare a Palazzo Chigi: “Un cambio del premier non è da prendere in considerazione ora”.

Alla fine dopo varie minacce, accuse di bluff e un ultimatum dopo l’altro, siamo quasi arrivati alla resa dei conti tra le forze di maggioranza che sostengono l’esecutivo. Ormai ci sarebbero anche delle date possibili, tra domani (4 gennaio – ndr) e il 7 gennaio, data in cui in previsione del CdM sul Recovery Plan, Italia Viva potrebbe ritirare i propri ministri, aprendo così la crisi di governo. Lei che idea si è fatto?

“Non posso nascondere la preoccupazione per una situazione obiettivamente difficile dal punto di vista politico. Personalmente credo che dovremmo tutti sforzarci di essere coerenti con gli apprezzamenti che sono stati rivolti alle parole del presidente Mattarella e l’unica possibilità in questo senso è quella di un rilancio del lavoro comune delle forze di maggioranza, di un vero e nuovo patto di governo che riesca ad affrontare la nuova fase che ci apprestiamo a vivere. Penso che in questo momento non sia più possibile tentennare o cercare di rimanere in mezzo al guado”

L’ipotesi di un rimpasto di governo

Un nuovo patto di maggioranza… quindi per superare questa “impasse”, non escludete l’ipotesi di un rimpasto di governo?

“Non capisco perché dovremmo escludere a priori l’ipotesi di una riorganizzazione della squadra, dal momento che non si tratterebbe né di una sconfitta né di una vittoria, ma di uno strumento per interpretare la nuove sfide che abbiamo davanti. Il punto di fondo è quello di condividere tra le forze di maggioranza il lavoro che abbiamo da svolgere in questa nuova fase, dettata innanzitutto dalla realtà prima che dagli equilibri politici: la pandemia che si confronta con il tema dei vaccini, l’enormità della sfida del Recovery Fund e il bisogno di dare risposte economiche e sociali nuove al paese. Io sono ancora convinto che le forze maggioranza abbiano al loro interno le energie per costruire insieme questa nuova agenda, bisogna solo riuscire a metterle a servizio di questa operazione di governo”

E se la riorganizzazione della squadra di governo riguardasse anche la figura del premier? Si vocifera di un possibile cambio a Palazzo Chigi, con il ministro Franceschini che andrebbe a sostituire il presidente Conte.

“Il cambio alla presidenza del consiglio non è un tema che prenderei in considerazione. Il lavoro del premier finora è stato prezioso e cruciale e credo lo sarà anche in prospettiva”

Ma secondo lei ci sono stati degli errori nella gestione di questa frattura tra Conte e Renzi? Si poteva evitare di arrivare a questo punto o le personalità dei contendenti sono davvero così inconciliabili?

“Non mi metto a distribuire colpe o responsabilità agli uni o agli altri, diciamo che alcune polemiche non hanno aiutato, così come credo non sia possibile fare politica con gli ultimatum. Ritengo invece sia serio e opportuno affrontare anche le criticità che vengono dalle forze di maggioranza, Italia Viva ne ha poste alcune e vanno prese in considerazione, ma a patto che tutti vogliano lavorare insieme per risolvere il problema”

Crede che ci siano ancora dei margini per recuperare?

“In politica ci sono sempre i margini, basta volerlo”

La crisi di governo e il rapporto con Italia Viva

Se invece non si riuscisse a ricucire lo strappo, lei auspicherebbe più una soluzione alternativa all’interno della stessa legislatura o il ritorno alle urne?

“Penso che qualora si arrivasse ad una rottura del genere, sarebbe molto difficile rimettere insieme i pezzi. Non mi avventuro in altri scenari, anche perché ci sono delle prerogative che sono del presidente della Repubblica che vanno tutelate e rispettate, ma dal punto di vista politico non posso non osservare che se una maggioranza come la nostra, nata per ancorare l’Italia ad una prospettiva europeista ed evitare i rischi di una deriva salviniana, dovesse frantumarsi in un passaggio fondamentale come questo… diciamo che farei fatica ad immaginare che dal giorno dopo si possa tornare a discutere come se nulla fosse”

Eppure sono in molti soprattutto in Italia Viva a non credere alla possibilità di un ritorno al voto

“Quelli che dicono che “comunque non si andrà al voto”, non riflettono sul fatto che se fai saltare il banco, poi è difficile convincere gli altri a sedersi di nuovo”

Lei Renzi lo conosce bene, l’ha anche sostituito alla guida della segreteria dopo il tracollo nelle elezioni del 2018. Si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere nei confronti del governo da parte dell’ex premier?

“In politica ci sono momenti con valutazioni diverse, quello che posso osservare ora è che il Paese ha bisogno di un governo forte con un indirizzo chiaro, di coesione e non certo di un logoramento continuo. Poi ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, se c’è chi pensa che ci siano delle prospettive migliori, faccia pure, io non riesco a vederle e mi sembra si vada piuttosto verso l’incertezza e in una dinamica pericolosa per il futuro del Paese”

Proprio Renzi ha nominato più volte ultimamente l’ex governatore della BCE, Mario Draghi, come possibile traghettatore di un governo di transizione. Lei la considera un’opzione possibile o è l’ennesimo tentativo di spaventare gli alleati gettando nella mischia un nome buono per tutte le stagioni?

“Draghi è una persona di primissimo piano a livello internazionale che merita innanzitutto rispetto e non di essere trascinato in una polemica del genere”

Arriviamo all’ultima ipotesi in caso di caduta dell’esecutivo: un ribaltone e una maggioranza di centrodestra con l’appoggio esterno di Italia Viva…riuscirebbe a crederci?

“Non lo voglio nemmeno immaginare, conosco tanti colleghi in Italia Viva che stimo nonostante le differenze di opinione e sinceramente non credo possano mai arrivare a questo”