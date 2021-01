Un terribile lutto ha colpito l’ex modella Manila Nazzaro e suo marito Lorenzo Amoruso: i due hanno perso il loro più grande amore

Tra i tanti post pubblicati sui social dai vip per dire addio al 2020 ed accogliere il 2021, ce n’è uno che tocca profondamente il cuore di chiunque lo legga. Si tratta di quello dell’ex modella Manila Nazzaro, sposata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che nel suo messaggio ha rilasciato una confessione scioccante. “Salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi”. Poi la notizia che nessuno vorrebbe ricevere: “Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.

Manila Nazzaro, monito a tutte le coppie che perdono un figlio

La perdita di un bambino è il più grande dolore che può colpire una coppia, ma la Nazzaro non si perde d’animo e lancia un monito per tutti: “Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore”.

