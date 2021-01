Larry King, il noto giornalista ricoverato a causa del coronavirus

Il noto giornalista americano Larry King è finito in ospedale a seguito del contagio da coronavirus: i dettagli sulle sue condizioni di salute

Il noto giornalista americano Larry King è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo aver contratto il Covid-19. A renderlo noto è stata una fonte vicina alla famiglia ai microfoni della Cnn. L’uomo, 87enne, è al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. I suoi figli, a causa delle stringenti misure imposta dalla clinica, non hanno potuto ancora fargli visita.

Larry King soffre di diabete ed in passato ha avuto importanti problemi cardiaci. Nel 2017 è stato anche operato per un tumore ai polmoni. Purtroppo, in quest’anno nefasto, l’uomo ha perso i due figli, Andy e Chiaia, nel giro di tre settimane. Il primo è morto il 28 luglio per un attacco cardiaco, la seconda il 20 agosto per un tumore ai polmoni.

King ha condotto il talk show show Larry King Live sulla Cnn dal 1985 al 2010, e attualmente conduce il programma Larry King Now su Hulu e RT America.

