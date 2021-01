Juventus-Udinese 4-1: highlights, voti e tabellino della partita all’Allianz Stadium di Torino. Pirlo ritrova i tre punti



Juventus-Udinese 4-1: ritrovare la via dei tre punti e tenere anche il passo delle milanesi, della Roma e dell’Atalanta oltre che del Napoli in una classifica affollatissima. Era questa la missione di Bonucci e compagni alla prima uscita nel 2021 e di buono c’è la vittoria oltre alla carica di Ronaldo e al ritorno al gol di Chiesa.

Ma è stata una Juve a strappi, svegliata solo dal Var che ha annullato la rete del vantaggio ospite frutto di un perfetto contropiede chiuso da De Paul. L’argentino però l’aveva aggiustata con la mano, non clamorosamente come il suo connazionale più illustre, ma tant’è. L’altro connazionale in campo, anche lui atteso, in realtà non si è mai acceso e per Dybala è stata altra serata complicata. Poi nel finale un lampo, buono per il morale.

Per fortuna di Pirlo però a Cristiano Ronaldo essere stato nominato miglior calciatore del ventennio a Dubai non basta e così ha trasformato in oro l’unico pallone buono del primo tempo. A chiudere i conti poi ha pensato Chiesa in apertura di ripresa, servita con il compasso dal portoghese. Altro gol annullato dal Var a Ramsey, sempre per una mano sfuggita a Giacomelli, e poi CR7 ha fatto bis. Ma prima e dopo a che due clamorose traverse dei friulani, a dire che davvero non era giornata, nonostante la soddisfazione personale di Zeegelar.

Pirlo si gode il ritorno alla vittoria, la prova difensiva più fortunosa che vigorosa, ma anche un buon Ramsey. Mercoledì sera però a San Siro, nel big match contro il Milan, servirà molto altro.

Juventus-Udinese 4-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 31′, 69′ C. Ronaldo, 49′ Chiesa, 89′ Zeegelar (U), 92′ Dybala

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 5.5, Bonucci 6 (82′ Chiellini sv), Alex Sandro 5.5 (82′ Frabotta); Chiesa 7 (73′ Bernardeschi sv), Bentancur 6, McKennie 6.5 (64′ Arthur 6), Ramsey 6.5 (73′ Kulusevski sv); Dybala 6, C. Ronaldo 7.5. All. Pirlo 7

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 5, De Maio 5.5 (64′ Molina), Samir 6; Stryger Larsen 6.5, De Paul 5, Walace 6 (81′ Makengo sv), Pereyra 5 (73′ Mandragora sv), Zeegelaar 6.5; Pussetto 6, Lasagna 6 (73′ Nestorovski sv). All. Gotti 6

NOTE: ammoniti Chiesa (J), McKennie (J). De Ligt (J)

