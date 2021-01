L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è uscito al 75′ contro il Crotone per infortuno. Le sue condizioni verranno valutate domani

Una vittoria agrodolce per l’Inter, che ha battuto col risultato tennistico di 6-2 il Crotone a San Siro ma se la dovrà vedere con l’infortunio del suo bomber Romelu Lukaku. L’attaccante belga – dopo aver segnato il gol momentaneo del 4-2 – è uscito al 75′ dopo aver avvertito la panchina di un fastidio alla coscia destra.

Subito dopo aver lasciato il campo, l’ex Manchester United è stato controllato dai medici del club, che hanno evidenziato una contrattura al quadricipite della coscia destra. Nella giornata di domani ci saranno i controlli del caso per capire l’esatta entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Nel post partita, il tecnico leccese Antonio Conte ha dichiarato che: “Non dovrebbe essere nulla di grave, vediamo domani. Appena mi ha avvertito del dolore, l’ho tolto”

Infortunio Lukaku, quali partite potrebbe saltare

I tifosi dell’Inter sono in apprensione, e vogliono sapere quanto prima per quanto tempo dovranno fare a meno del loro bomber. L’infortunio di Lukaku ha reso la vittoria col Crotone un po’ più amara, e la speranza è che l’ex Manchester United possa tornare subito in campo. Dai primi esami strumentali, è stata evidenziata una contrattura al quadricipite della coscia destra. Se l’esito dell’infortunio dovesse essere confermato, l’attaccante dell’Inter potrebbe addirittura già esserci mercoledì pomeriggio contro la Sampdoria.

Conte potrebbe comunque concedergli un turno di riposo, per averlo poi al meglio domenica prossima nella sfida contro la Roma. Ulteriori controlli verranno comunque effettuati nella giornata di domani, con la speranza di riaverlo il più presto possibile a disposizione.