Fausto Leali ha una moglie bellissima che è 30 anni più giovane di lui. Era corista nella band del cantante bresciano e non tutti sanno chi è.

Fausto Leali ha avuto tre mogli e l’ultima, Germana Schena è trent’anni più giovane di lui. I due si conoscevano già perché la nativa di Foggia è stata corista nella band del cantante bresciano. “Nel lontano 2001 – ricorda Germana – grazie al pianista Nicola, sono arrivata nel gruppo. Ho avuto l’approvazione di Fausto e sono diventata la vocalist ufficiale”.

Tra i due però non fu amore a prima vista, ma ci volle un po’ di tempo per far scoccare a Cupido la freccia che poi avrebbe portato al matrimonio i due. L’amore sbocciò quando i due si ritrovarono in viaggio assieme. “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo avvicinati. Da lì è nato un matrimonio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Compleanno Schumacher, quella confessione inaspettata della Gregoraci

Fausto Leali, la moglie è bellissima e di 30 anni più giovane: la conoscete? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Germana Schena Leali (@germanaschena.leali)

L’unione in matrimonio tra Fausto Leali e Germana Schena avvenne il 14 giugno 2014 a Foggia, ma non filò tutto liscio come l’olio. Infatti, prima che i due si promisero amore eterno, Germana aveva un altro compagno ed era incinta di lui. Superati i primi ostacoli Fausto e Germana sono convolati a nozze e da allora la loro storia è diventata una favola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Eleonora Incardona e l’amica infiammano le Maldive: l’avete riconosciuta? – VIDEO

“Sono geloso, possessivo, ho molti difetti – ha confessato Leali tempo addietro parlando della moglie -, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche scappatoia c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.