Covid, come procedono le vaccinazioni in Italia: segnali incoraggianti

L’Italia è pronta a dare un calcio al Covid-19, con le vaccinazioni che procedono molto bene. Andiamo a vedere le parole del commissario Arcuri.

Dal V-Day ad oggi proseguono le vaccinazioni contro il Covid in Italia, l’unica soluzione per uscire da questo terribile incubo che ci ha perseguitato per tutto il 2020. Di certo ad oggi non possiamo dire che l’Italia sta andando a gonfie vele per quanto riguarda i vaccini somministrati. Ma i segnali sono comunque incoraggianti, con i dati che danno il paese al secondo posto in Europa per iniezioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccino Covid, AstraZeneca: “Presto 2 milioni di dosi a settimana”

Delle 470mila dosi arrivate in Europa, infatti, ad oggi sono ben 72.397 le persone vaccinate nel paese, stando agli ultimi dati pubblicati nella giornata di ieri alle ore 23:15. Infatti, proprio per aggiornare i cittadini sulle vaccinazioni effettuate, il Governo ha deciso di aprire una piattaforma. Inoltre di questi oltre 72mila persone vaccinate ben 42.239 sono donne, mentre il numero degli uomini è di 30.158. Così l’Italia si piazza al secondo podto in Europa, dietro solamente alla Germania. Andiamo quindi a vedere i dati pubblicati dal commissario Arcuri.

Covid, le vaccinazioni in Italia: i numeri per ogni regione

La regione che sta dando più soddisfazione sul piano delle vaccianzioni è di certo il Lazio, con 16.366 dosi somministrate. A seguire troviamo il Piemonte (9.478), la Toscana (6.824), la Campania (6.671) e il Veneto (6.041). Tremendamente a rilento la Lombardia, la regione più colpita dal virus, che ad oggi ha effettuato solamente 2.446 iniezioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, gli scienziati lanciano l’allarme: serio rischio di terza ondata

Per ora inoltre le vaccinazioni hanno riguardato soprattutto gli operatori sanitari e sociosanitari (61.683), il personale non sanitario (6.227) e gli ospiti di strutture residenziali (4.487). Mentre per quanto riguarda le fasce d’età, fra i 50-59 anni abbiamo 20.601 persone vaccinato, fra i 40-49 anni sono 16.619, fra i 30-39 anni ci sono 12.869 persone vaccinate ed infine fra i 60-69 anni i vaccinati sono 10.781.

Inoltre i tempi potrebbero essere accellerati con semplici accorgimenti. Infatti stando alle parole di Arcuri, mancherebbero le siringhe per accellerare il processo. Inoltre alcune regioni non avrebbero fornito i centri delle vaccinazioni allo stato. Infine a ritaradare la consegna dei vaccini ci ha pensato anche il maltempo, che non ha permesso di consegnare tutte le dosi.