Oggi Michael Schumacher compie 52 anni. In pochi ricorderanno le dichiarazioni fatte da Elisabetta Gregoraci sul suo conto.

Oggi Michael Schumacher compie 52 anni e a distanza di 7 anni dal grave incidente, viene ricordato come il più grande pilota di Formula 1 di sempre. L’incidente è avvenuto nel 2013. Durante un fuoripista Michael cade battendo la testa su una roccia che gli rompe il casco e gli procura diffusi danni cerebrali mandandolo in coma. Da quel giorno l’intero mondo dello sport è rimasto scosso e prega affinché avvenga il miracolo.

Compleanno Schumacher, quella confessione inaspettata della Gregoraci

Qualche settimana addietro, quando Elisabetta Gregoraci era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip fece alcune dichiarazioni che furono lette come inaspettate dai telespettatori.

In quell’occasione l’ex moglie di Flavio Briatore, affermò: “La moglie ha allestito un ospedale in casa. Schumi non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono. Sta lottando, possiamo solo stargli vicino”.

Quando parla dell’ospedale in casa fa riferimento a Villa Yasmin, una dimora sita a Maiorca e appartenuta al presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Il patron dei galacticos la mise in vendita nel 2017 dopo la morte della moglie e venne acquistata dalla famiglia Schumacher per circa 30 milioni di euro.