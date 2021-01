Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Gomez: spunta una contropartita

Si muove il calciomercato della Juventus, pronta ad arrivare al Papu Gomez. Andiamo a vedere chi potrebbe essere coinvolto nella trattativa.

Siamo oramai a gennaio e diverse squadre studiano i colpi nel mercato di riparazione. Tra queste troviamo senza ombra di dubbio la Juventus, pronta a sfruttare il calciomercato per mettere a segno i colpi utili ad una possibile rimonta scudetto. I bianconeri, sotto la guida di Andrea Pirlo, non sono mai riusciti a mostrare un gioco fluido ed affidabile. Infatti dopo le prime 13 partite sono arrivate solamente sei vittorie ed altrettanti pareggi, con una sconfitta arrivata proprio nell’ultimo appuntamento stagionale.

L’obiettivo per il calciomercato di riparazione potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, con una possibile trattativa con l’Atalanta per arrivare al Papu Gomez. L’argentino ha oramai rotto con la dirigenza, con anche la dirigenza orobica che ha deciso di voltare pagina. Prima della partenza, perà bisognerà trovare un accordo economico soddisfacente per i nerazzurri. La Juventus, così, pensa di avere la soluzione in tasca, inserendo una contropartita nella trattativa, andiamo a scoprire chi è.

Calciomercato Juventus, scambio Gomez-Bernardeschi: l’Atalanta ci pensa

L’avvio del calciomercato invernale, così, potrebbe portare non solo un colpo di spessore alla Juventus, ma potrebbe permettere anche alla dirigenza di liberarsi di un esubero difficile da piazzare durante il mercato di riparazione. Infatti il DS juventino Fabio Paratici starebbe pensando di inserire nella trattativa anche Federico Bernardeschi. L’esterno, infatti, non sembrebbe più utile alla causa e sarebbe il primo indiziato a partire.

La contropartita, inoltre, potrebbe ingolosire anche Gian Piero Gasperini, visto che l’attaccante bianconore non solo ha ancora 26 anni, ma avrebbe anche l’esperienza in Champions League per dare un aiuto agli orobici in campo europeo. Al momento l’ex Fiorentina avrebbe mercato solamente all’estero, suscitando l’interesse di Herta Berlino e del Lione. Vedremo quindi se Paratici risucirà a prendere Gomez ed allo stesso tempo a liberarsi di Bernardeschi.