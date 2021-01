Calciomercato Juventus, l’attaccante si libera a zero: è ufficiale

Ora è arrivata l’ufficialità: l’attaccante si libera a zero. Buone notizie per il calciomercato della Juventus

La stagione della Juventus non sta procedendo nel migliore dei modi. Gli uomini di Andrea Pirlo sono lontani dalla vetta della Serie A, e servirà un cambio di rotta sin da subito per riacciuffare l’Inter capolista. Per fare ciò, importante sarà avere i giusti giocatori che possano essere sfruttati al meglio dal tecnico bresciano.

Domani inizia ufficialmente il calciomercato, e la Juventus starebbe già pensando a qualche innesto di qualità e che possa dare qualcosa in più ai bianconeri. Uno dei problemi principali dei campioni d’Italia è la fase offensiva, dove tolti Ronaldo e Morata i gol sono pochi. Per questo motivo, Paratici sarebbe pronto a prelevare un attaccante che si è appena liberato a parametro zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen andrà via a gennaio: decisa la destinazione

Calciomercato Juventus, Pellè si libera a zero: ora è ufficiale

È arrivata anche l’ufficialità: Graziano Pellè ha rescisso con lo Shandong Luneng e si è liberato a parametro zero. Il club cinese ha infatti comunicato che il bomber italiano non rinnoverà il suo contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre. Grandi notizie quindi per la Juventus, che potrebbe affondare il colpo già nella sessione di calciomercato che inizia domani. Il 35enne ex Southampton andrebbe a rappresentare il profilo ideale per la squadra di Conte, un giocatore da utilizzare solo quando necessario.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva il campione: anticipate Barça e Juventus

La dirigenza bianconera deve però stare molto attenta all’Inter, con Antonio Conte che lo riaccoglierebbe volentieri per dargli il ruolo di vice Lukaku. La notizia della rescissione di Pellè è appena arrivata, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro dell’attaccante pugliese.