Boschi: “Se le nostre idee non piacciono, nostre poltrone non servono”

Maria Elena Boschi ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della posizione di Italia Viva in una crisi di governo ormai inevitabile.

Che lo scontro all’interno della maggioranza abbia da tempo raggiunto il suo limite, sembra ormai chiaro dagli ultimi giorni di questo 2020 che ci siamo appena lasciati alle spalle. E d’altronde, le dichiarazioni di Matteo Renzi sono diventato sempre più roboanti, fino a dei veri e propri ultimatum al premier Conte rilasciati a mezzo stampa. E adesso, a dare manforte al leader di Italia Viva è arrivata un’intervista di Maria Elena Boschi, che ha parlato dell’attuale crisi di governo, chiarendo innanzitutto quale sia il ruolo delle ministre Bellanova e Bonetti, che più volte in questi giorni hanno minacciato le loro dimissioni dall’esecutivo. E secondo la Boschi “dovrebbe essere apprezzato l’atteggiamento di Teresa e Elena che non vogliono restare a tutti i costi in una coalizione ove questa coalizione ignori le nostre idee”.

Boschi: “Se ci sarà maggioranza alternativa, non grideremo allo scandalo”

Il messaggio lanciato infatti dalla capogruppo di Italia Viva è inequivocabile: “Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono: non siamo alla ricerca di potere, portiamo idee e progetti”. Molto esplicite anche le critiche nei confronti di Conte, che, come ha dichiarato la Boschi, “non risponde ai nostri documenti ma prefigura un confronto/scontro senza rete in aula: evidentemente pensa sia la strada migliore. E’ il premier, accettiamo la sua decisione”.

Nel caso in cui però, si provasse a formare una maggioranza alternativa, escludendo Italia Viva dal governo, la Boschi ha affermato che “se ci saranno transfughi di Forza Italia che salveranno il governo nessuno di noi griderà allo scandalo, ma Iv continuerà il proprio lavoro dall’opposizione”.