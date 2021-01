Alba Parietti lo ha rifatto, arriva l’annuncio: fan spiazzati

Alba Parietti quest’oggi sarà ospite a Domenica In e nell’occasione presenterà il suo nuovo libro. Di cosa parla.

Alba Parietti, che nel 2019 ha pubblicato il libro “Da qui non se ne va nessuno”, presenterà oggi a Domenica In il suo secondo scritto il cui titolo è “La cacciatrice di Narcisi“. Con questo la showgirl ha deciso di parlare degli uomini che si prendono gioco delle donne. Tra le righe di queste pagine, le lettrici, potranno trovare dei consigli utili per evitare di ricevere delusioni sentimentali.

Alba Parietti, arriva l’annuncio: oggi presentazione del suo nuovo libro

Almeno una volta nella vita, ogni donna ha avuto a che fare con una delusione amorosa scaturita da un Narciso. Un uomo affascinante che con i suoi modi di fare e la sua bellezza si è preso gioco dei sentimenti delle donne.

Nel suo libro, Alba Parietti sottolinea che oggi il mondo è pieno di Narcisi e che addirittura se ne possono distinguere varie tipologie. Vi è il Penelopo, ossia l’uomo che fa e disfa matasse di relazioni per il gusto del flirt infinito. A seguire c’è il Narcimammolo, colui che non riesce a trovare una donna che lo ami più della sua mamma. Infine c’è il ricco spaccone che sparla della sua fidanzata e poi svanisce nel nulla.

Linee guida, suggerimenti e tanto altro ancora si legge nel libro di Alba Parietti che con le sue idee e esperienze vissute ha voluto ricreare un manuale che permettesse alle donne di riconoscere i Narcisi e loro derivati.