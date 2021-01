Zona Rossa, dal 7 gennaio cambiano le regole: cosa succederà

Dal 7 gennaio scadrà la zona rossa valida per tutta l’Italia e si tornerà alle tre zone di restrizioni: andiamo a vedere come cambiano le regole.

L’Italia è pronta a ritornare alle tre zone di restrizioni da Covid-19. Infatti fino al 7 gennaio tutta la penisola rimarrà in Zona rossa, prima che cambiano le regole. Infatti fino al 3 gennaio sarà ancora zona rossa, mentre il 4 gennaio si passerà in zona arancione, per poi tornare nella massima zona di restrizioni il 5 ed il 6 del primo mese dell’anno. Solamente poi a partire dal 7 gennaio si tornerà alle regole dell’ultimo Dpcm.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Burioni invita a non perdere tempo: “Da Londra bollettino di guerra”

Ovviamente gli spostamenti sono consentiti solamente per motivi di lavoro, di necessità e di salute, ovviamente con la motivazione che che dovrà essere espressa nell’autocertificazione che poi sarà mostrata alle forze dell’ordine. Ovviamente proprio l’autodichiarazione dovrà essere a portata di mano per ogni spostamento, anche se si sta andando a trovare un parente. Andiamo quindi a vedere le possibili nuove regole in vista del 7 gennaio.

Zona Rossa, cambiano le regole: cosa accadrà dal 7 gennaio

Già durante la giornata del 4 gennaio avremo la prima giornata in cui verranno attenuate le restrizioni, con l’Italia che tornerà in zona Arancione. Rimarrà quindi il coprifuoco dalle 22 alle 5 e ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio comune, senza alcuna autocertificazione. Inoltre nei comuni al di sotto dei 5mila abitanti è permesso lo spostamento in altri comuni nel raggio del 30 chilometri. L’unico divieto che resta è lo spostamento nei capoluoghi di provincia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Meteo, ancora maltempo sulla penisola: vortice freddo in azione

Dal 7 gennaio però si avrà la vera svolta, con l’Italia che tornerà alle tre zone diversificate di restrizioni. La suddivisione, come sempre, avverrà seguendo i dati forniti dagli ultimi bollettini medici. Così il Governo dopo aver fatto le sue considerazioni, deciderà la nuova ordinanza.

Alcune regioni, negli ultimi giorni hanno visto un grande incremento dei casi, come Calabria, Veneto e Liguria, che con molte probabilità saranno inserite in zona Rossa. Vedremo quindi a partire da giovedì prossimo cosa accadrà, intanto il 6 gennaio l’Ema deciderà se approvare o meno il vaccino di Moderna, che aiuterà all’immunizzazione di massa.