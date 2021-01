WhatsApp, come recuperare i messaggi eliminati: il nuovo metodo

Spunta un nuovo metodo su WhatsApp per recuperare i messaggi eliminati. Andiamo a vedere come applicare il nuovo trucchetto sull’applicazione.

Anche il 2021 si prospetta ricco di novità per l’app di messaggistica più famosa al mondo, stiamo parlando di WhatsApp. Infatti nello scorso anno, specie durante il periodo di lockdown, abbiamo lodato la capacità dell’app di rinnovarsi, introducendo nuove funzioni per sbaragliare la concorrenza. Dalle videochiamte a 50 utenti, agli sticker animati, per poi passare al tema nero e sfondi diversi per ogni chat, insomma l’app del gruppo Facebook si è rinnovata sia dal punto di vista estetico che delle funzioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, la funzione del 2021 fa infuriare gli utenti: cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni, gli utenti più smanettoni stann scoprendo sempre più funzioni nascoste alcune non pubblicizzate e presenti nell’app stessa, sia applicazioni esterne pronte a migliorare il servizio di messaggistica. Ad oggi, grazie alla sua versatilità, WhatsApp rimane una delle applicazioni più usate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti in giro per il pianeta. Inoltre, con una nuova funzione nascosta, sarà possibile recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp. Andiamo a scoprire qual è e come funziona questa nuovissima estensione.

Whatsapp, ecco come recuperare i messaggi eliminati: arriva WAMR

Dopo diverse ricerche, gli utenti di WhatsApp sono riusciti a scoprire il metodo per recuperare i messaggi eliminati. Quante volte ci è capitato di vedere la fastidiosa scritta “Questo messaggio è stato eliminato” nella chat, con la curiosità troppo forte per non chiedere all’altro utente cosa avesse scritto. Da oggi sarà possibile recuperare tali messaggi con una semplice applicazione, stiamo parlando di WAMR.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, arriva la chat solitaria: a cosa serve e come utilizzarla

Infatti con l’arrivo di WAMR sarà possibile recuperare tutti i messaggi eliminati sia da noi, che dall’utente con cui stiamo parlando. L’applicazione esterna, infatti, registrerà sempre screenshot in tempo reale, per permettere di non perdere nessun messaggio. Ovviamente l’app è gratuita e disponibile su tutti gli store digitali, sia sull’App Store che sul Play Store. Così avremo sempre a disposizione la nostra dispensa personale di messaggi.