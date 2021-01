Vaccino russo, il farmaco non convince: 317 reazioni avverse in Argentina

Il vaccino russo Sputnik V non convince ancora. Dopo oltre 30mila somministrazioni in Argentina, si sono verificate 317 reazioni avverse.

Anche l’Argentina ha iniziato l’immunizzazione, con il paese che ha acquistato tantissime dosi del vaccino russo, Sputnik V. Il farmaco prodotto dal paese di Vladimir Putin è stato il primo ad essere registrato per la lotta contro la pandemia. Ad oggi, però, si hanno pochissimi dati sulla composizione del farmaco, con l’Ente del Farmaco Europeo (Ema) che non ha mai analizzato il prodotto.

Nonostante ciò, sono diversi i paesi che hanno deciso di acquistare Sputnik V per far partire le vaccinazioni. Infatti quasi tutti i paesi del Sud America hanno stipulato accordi con la Russia per il vaccino, nonostante i pochissimi dati a disposizione. Però al momento non sembrebbe convincere il farmaco. Andiamo quindi a vedere le reazioni avverse verificate in Argentina.

Vaccino russo, reazioni allergiche in Argenina: cosa sta succedendo

Il ministro della Salute argentino ha riportato 317 casi di reazioni avverse dopo la somministrazione di di 32.013 dosi del vaccino Sputnik V. Stando al report del ministro si sono verificate le reazioni allergiche con febbre, mal di testa e/o mialgia, riportate a circa 6-8 ore dopo la vaccinazione. Inoltre le reazioni sui pazienti durerebbero circa 24 ore.

Inoltre il report ha evidenziato queste reazioni in 18 delle 24 giurisdizioni del Paese. Inoltre il 99,3% di queste reazioni, fortunatamente, sarebbero state lievi e moderate. Infatti nessuno dei pazienti che ha subito le reazioni è stato ricoverato in ospedale e sono riusciti a riprendersi dall’effetto collaterale del farmaco.