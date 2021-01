Piero Chiambretti, la ex è uno schianto: chi è e che lavoro fa

Piero Chiambretti ha avuto, ufficialmente, solo due donne nella sua vita una più bella dell’altra. L’ex è veramente uno schianto

Piero Chiambretti è uno dei più importanti conduttori italiani, la sua vita privata non è mai stata in pubblica piazza, tranne per due donne a cui lui ha dato la vita. La prima è Ingrid Muccitelli, anche lei conduttrice e giornalista. La coppia è stata insieme per ben 7 anni, creando anche una particolare empatia con i fan e facendo affezionare all’idea di una bella coppia. Anche le cose belle finiscono, infatti i due si sono lasciati dopo 7 anni, con un comunicato ufficiale il 18 aprile 2009.

Un mese dopo, Piero Chiambretti è stato sorpreso con un’altra donna: Federica Laviosa. I due sono stati insieme per sette anni, al termine dei quali le strade si sono separate. Insieme hanno avuto anche una figlia, Margherita, soggetto di molte foto sul profilo Instagram del conduttore.

Piero Chiambretti, cosa fa oggi l’ex Federica Laviosa

Una coppia molto affiatata che ha dovuto dirsi addio nel 2016, ma che ha in comune una splendida figlia, Margherita. Federica Laviosa è una donna molto riservata, nonostante abbia avuto una relazione di 7 anni con un uomo dello spettacolo. Anche il suo profilo Instagram è privato, tant’è che ci hanno accesso le poco più di duemila persona a cui lei l’ha consentito. Dai suoi profili social è possibile vedere il grande affiatamento che ha con la piccola Margherita.

Anche sulla bambina c’è stata qualche disputa: inizialmente, dopo la separazione, c’è stata una vera e propria battaglia legale per l’affidamento che si è poi risolta pacificamente. Attualmente a Piero Chiambretti è consentito vedere Margherita a weekend alternati. Non è mai stata resa nota la motivazione ufficiale della separazione, ma avendo lei la metà degli anni di lui, non è difficile da immaginare.