All’età di 90 anni, è scomparso Marco Formentini. Primo e unico sindaco leghista di Milano, era malato da tempo

È morto Marco Formentini. Primo e unico sindaco leghista di Milano tra il 1993 e il 1997, aveva da poco compiuto 90 anni. Era malato da diverso tempo, fa sapere l’Ansa. A riferire della sua scomparsa Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Prima di diventare primo cittadino di Milano, Formentini fu deputato per la Lega ed ha anche ricoperto la carica di eurodeputato per dieci anni. Dopo aver militato nelle file del Carroccio, passò ai Democratici.

Chi era Marco Formentini, scomparso a 90 anni

Nato a La Spezia il 14 aprile 1930, Marco Formentini è stato il primo e unico sindaco leghista di Milano. Carica ricoperta tra il 1993 e il 1997, è arrivata dopo essere entrato tra le file del Carroccio qualche anno prima. La sua esperienza come primo cittadino del capoluogo lombardo si interruppe nel 1997, quando venne sconfitto al primo turno.

Dal 1999 entrò a far parte del parlamento di Strasburgo. In seguito ad alcune polemiche con l’indipendentismo padano e alla rottura tra la Lega e Berlusconi, anche Formentini decise di lasciare il Carroccio. Ultima esperienza in politica nel 2008, quando aderì alla Democrazia Cristiana per le Autonomie.