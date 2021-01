Ibrahimovic, cambia tutto: torna a indosssare quella maglia!

Zlatan Ibrahimovic è approdato in rossonero soltanto una stagione fa e sta dimostrando grandi cose, potrebbe tornare ad indossare la sua maglia del cuore

All’alba dei suoi 39 anni, Zlatan Ibrahimovic è (ri)approdato al Milan. Certi amori fanno giri immensi, ma poi ritornano: è questo il caso che vede protagonista l’attaccante svedese che, dopo l’addio nel 2012 è tornato a vestire la maglia rossonera. La tifoseria milanista non ha mai dimenticato le prodezze di Zlatan, ma è stato accolto con un po’ di scetticismo per la sua età.

In pieno stile Ibracadabra, l’attaccante ha tolto ogni dubbio: 20 gol in una stagione e mezzo sono serviti a rimuovere lo scetticismo di alcuni. Come se non bastasse, dallo spogliatoio arrivano voci di uno Zlatan non più megalomane, sicuramente egocentrico, ma molto più maturo ed al servizio della squadra, pronto ad aiutarla con la sua esperienza.

Ibrahimovic, finalmente torna indietro: può tornare ad indossare la maglia della Svezia

Un rumoroso addio nel 2016 alla Nazionale svedese, non senza rammarico e dispiacere, ma dovuto. La rottura con la maglia della sua Nazione è stato doloroso, ma come al solito Ibra ha mostrato aria di superiorità ed ha accettato l’esclusione. Anche per gli Europei del 2020 – non più disputati – non era stato preso in considerazione, nonostante stesse facendo molto bene. Tuttavia, negli ultimi mesi l’attaccante svedese ha dimostrato molta più maturità rispetto al ragazzino burlone che era una volta e questo l’hanno notato anche in Svezia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, è possibile un ritorno alla maglia gialla della nazionale. Anche il c.t. Janne Andersson, dopo l’incontro di novembre, ha sostenuto: “Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane fra di noi”. Ancora tutto incerto, ma non impossibile: sarebbe un sogno concludere la carriera con la maglia gialla addosso.