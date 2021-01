GF Vip, notte bollente tra 2 concorrenti: la regia cambia inquadratura come si vede in alcuni filmati che stanno spopolando sul web.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano ad avvicinarsi e la passione sembra travolgerli sempre di più. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo il bacio dei giorni scorsi, si sono adesso resi protagonisti di un avvicinamento particolarmente bollente nel corso dell’ultima notte e in queste ore sui social non si parla d’altro. I due sono stati immortalanti mentre si scambiavano effusioni sotto le lenzuola, ma proviamo a fare ulteriore chiarezza.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi scatenati: il Video

Pierpaolo e Giulia, dunque, hanno trascorso l’ultima notte insieme nel ‘Cucurio’ e alla fine si sono lasciati andare. Il bel lucano e l’influencer piacentina si sono ‘accarezzati’ e baciati ripetutamente e la regia del programma si è vista costretta a cambiare inquadratura.

Le immagini stanno spopolando in questi minuti su tutti i social dove sono finite in trend: resta da capire adesso come andrà a finire tra Pierpaolo e Giulia, ma le premesse promettono davvero bene. Ecco il Video: